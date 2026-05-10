Nel match tra Savona e Sestrese, la squadra locale è riuscita a segnare due gol nel secondo tempo, portandosi in vantaggio e vincendo 2-1. Nelli è entrato in campo nella ripresa e ha segnato il gol decisivo. La decisione di Sarpero di non schierare subito Nelli ha attirato l’attenzione, lasciando il protagonista in panchina fino alle fasi finali della partita.

? Domande chiave Come ha fatto Nelli a cambiare il volto della partita?. Perché Sarpero ha deciso di tenere il protagonista in panchina?. Cosa rischia Fabbri dopo l'infortunio subito nei primi minuti?. Come potrà il Savona superare la Praese nella prossima sfida?.? In Breve L'inserimento tattico di Nelli ha scardinato la difesa della Sestrese dopo 70 minuti di timidezza.. Il giocatore Fabbri ha subito un infortunio muscolare nei primissimi minuti della sfida.. Il Savona affronterà la Praese nella prossima settimana per l'accesso alla finale regionale.. Sarpero ha dedicato la vittoria al figlio tesserato proprio con la squadra Sestrese.. Il Savona ribalta la Sestrese con due reti decisive negli ultimi minuti di gioco, conquistando così l’accesso alla finale dei playoff regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, rimonta folle nel finale: Nelli decide il 2-1 contro Sestrese

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