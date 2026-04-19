Savona travolge il Finale | Nelli stende i padroni di casa al 3° minuto

Nel primo minuto di gioco, il Savona ha segnato un gol che ha indirizzato subito la partita contro il Finale, durante la 27ª giornata di Promozione. La squadra ospite, in trasferta, ha iniziato con determinazione e ha trovato la rete in modo rapido. La partita si è svolta a Voze, con le due formazioni impegnate a contendere i tre punti in palio.

Il Savona scende in campo a Voze per affrontare il Finale nel contesto della 27ª giornata di Promozione, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone calde della classifica. La sfida, disputata oggi presso lo stadio Carlo Mazzucco, vede i biancoblù impegnati in una trasferta cruciale per le proprie ambizioni di playoff, dopo aver ottenuto un importante successo nella scorsa uscita. L’impatto immediato del colpo di Nelli al terzo minuto. La partita tra Finale e Savona è iniziata con una tempesta da parte degli ospiti, che hanno saputo colpire quasi subito la rete locale. Già al terzo minuto di gioco, Nelli ha trasformato un cross proveniente dal lato destro inviato da Colombo, superando la difesa avversaria con un colpo di testa che ha ingannato Mondino, il portiere di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona travolge il Finale: Nelli stende i padroni di casa al 3° minuto Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026, vince il festival Sal Da Vinci. Tutte le news LIVE della finale minuto per minuto Leggi anche: Sanremo 2026, tutte le news LIVE della finale minuto per minuto. Vince il festival Sal Da Vinci