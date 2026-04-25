City in finale | rimonta folle di Doku e Gonzalez nel finale!

Nel finale di partita, Doku e Gonzalez hanno segnato all'82° e all'87°, portando il Manchester City in vantaggio e permettendogli di conquistare la finale di FA Cup. La squadra di casa è riuscita a ribaltare il risultato e qualificarsi alla finale con questa rimonta. La partita si è conclusa con il City in testa, grazie ai gol arrivati negli ultimi minuti.

? Cosa sapere Doku e Gonzalez segnano all'82' e all'87' portando il Manchester City sul 2-1.. La vittoria permette ai padroni di casa di accedere alla finale di FA Cup.. Doku e Gonzalez ribaltano il punteggio nel finale di gara per permettere il Manchester City di conquistare la finale di FA Cup dopo aver superato il Southampton per 2-1 in un match risolto nei minuti conclusivi. La sfida decisa da Guardiola si è trasformata in una prova di resistenza psicologica. Mentre l’Arsenal guadagna terreno in Premier League riprendendo la vetta con una partita in meno, i cittadini di Manchester hanno dovuto gestire un colpo subito al 79? minuto grazie alla realizzazione di Azaz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - City in finale: rimonta folle di Doku e Gonzalez nel finale! Notizie correlate Leggi anche: Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti, manda il City in finale di FA Cup Leggi anche: Non è finita: Jeremy Doku lancia un messaggio di sfida mentre il Manchester City trama la rimonta del Real Madrid Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rimonta completata, ora tra City e Arsenal i giochi si fanno belli; Premier League, Manchester City-Arsenal: scontro al vertice: Pep prova la rimonta sull’amico Arteta; SportMediaset Monday Night: Bayern per il triplete, rimonta Premier per il City Video; Una notte da pazza Inter: rimonta il Como da 0-2 a 3-2 e va in finale di Coppa Italia. FA Cup, il Manchester City vola in finale: rimonta folle sul SouthamptonIl Manchester City conquista la finale di FA Cup dopo una vittoria sofferta e spettacolare per 2-1 contro il Southampton. Una gara equilibrata per lunghi. tuttomercatoweb.com Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimontaIl Manchester City vola in finale di Fa Cup. Gli uomini di Guardiola si impongono nella prima semifinale del torneo (la seconda vedrà affrontarsi Chelsea e Leeds) contro il Southampton, con il ... corrieredellosport.it Fa Cup, il Manchester City vola in finale: Southampton battuto 2-1 in rimonta - facebook.com facebook Rimonta Finale conquistata Gli highlights della semifinale di #FACup Manchester City-Southampton #CitySouthampton #DAZN x.com