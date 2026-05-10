L’Asl di Savona ha segnalato un aumento di giovani che mostrano comportamenti legati all’uso dei social media. Sono stati notati segnali di isolamento tra i ragazzi, che trascorrono molte ore nelle proprie camere. Alcuni di loro manifestano anche sintomi fisici come mal di testa, affaticamento o disturbi del sonno. La preoccupazione riguarda soprattutto i rischi legati alla nomofobia, ovvero la dipendenza dal telefono cellulare.

? Domande chiave Come si riconoscono i segnali di isolamento nelle camerette dei ragazzi?. Quali sintomi fisici provoca la nomofobia nei giovanissimi?. Perché il divieto totale dei dispositivi non è la soluzione definitiva?. Dove possono rivolgersi le famiglie per ricevere supporto gratuito?.? In Breve Centinaia di giovani seguono percorsi di cura presso le strutture dell'Asl 2.. Centro GIG in corso Italia 15 offre supporto gratuito ai ragazzi.. Evoluzione servizi dai vecchi centri SerT del 2006 alle nuove strutture provinciali.. Sintomi come nomofobia colpiscono anche bambini sotto i 12 anni a Savona.. A Savona circa centinaia di giovani affrontano oggi la difficile sfida delle dipendenze digitali, un fenomeno che sta trasformando i rapporti familiari e scolastici nel capoluogo ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, l’allarme dell’Asl: centinaia di giovani legati ai social

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