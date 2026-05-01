A Savona, un liceo gestisce un podcast scolastico chiamato Effepi Podcast, che coinvolge circa 25 studenti ogni anno. Il progetto permette ai giovani di partecipare attivamente alla produzione di contenuti audio, offrendo loro uno spazio per esprimere le proprie idee e opinioni. La gestione del podcast avviene all’interno dell’istituto, che coordina le attività e supporta gli studenti nel processo di creazione.

? Cosa sapere L'Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona gestisce Effepi Podcast con 25 studenti ogni anno.. Dal 2022 la redazione studentesca coordina autonomamente la produzione audio mensile.. A Savona, l’Istituto Ferraris-Pancaldo celebra sei anni di attività digitale con Effepi Podcast, un progetto che coinvolge mediamente 25 studenti ogni anno attraverso la gestione diretta della produzione audio. Nato nel 2020 durante il periodo del lockdown, il podcast scolastico è scaturito dalla necessità di mantenere un contatto costante con il corpo studentesco, superando le distanze fisiche imposte dall’emergenza sanitaria. Se inizialmente le serie di puntate erano concepite e realizzate interamente dai docenti, l’idea di un canale radiofonico scolastico era stata maturata già prima della pandemia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, il podcast scolastico che dà voce ai giovani studenti

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