Sassari si prepara al voto | 700 candidati per 27 comuni in sfida

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sassari e nei 27 comuni del suo territorio, si avvicina il momento delle elezioni con circa 700 candidati in corsa. A Porto Torres, si attendono confronti tra diversi sfidanti per ottenere il consenso degli elettori. Le liste civiche presenti nelle varie città potrebbero avere un ruolo determinante sui risultati finali, andando a influenzare la composizione delle assemblee comunali. La campagna elettorale si sta intensificando in vista delle votazioni.

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? Domande chiave Chi sono i candidati che sfidano il consenso a Porto Torres? Come influenzeranno le liste civiche i risultati nei centri del Logudoro? Quali nomi guideranno le coalizioni di centrodestra e centrosinistra? Perché la frammentazione dei candidati potrebbe bloccare i futuri consigli comunali??? In Breve Voto il 7 e l'8 giugno coinvolge 27 comuni tra Logudoro e Anglona. A Porto Torres si sfidano Massimo Mulas e Alessandro Pantaleo per il sindaco. Ittiri vede la sfida tra Antonio .🔗 Leggi su Ameve.eu

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