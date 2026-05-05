A Rivalba si avvicinano le elezioni comunali e i candidati consigliere emergono ufficialmente. Sono stati resi noti i nomi di chi si propone per rappresentare le diverse liste in vista del voto. Tra i candidati spiccano alcuni giovani che puntano a un ricambio generazionale, mentre altri arrivano con un’esperienza consolidata. La composizione delle liste e i nomi dei candidati forniscono un quadro delle diverse strategie politiche in campo.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi candidati che puntano sul ricambio generazionale?. Come cambierà la gestione del comune con i nuovi consiglieri?. Quali profili esperti garantiscono la continuità della squadra uscente?. Perché la scelta tra esperienza e novità cambierà il futuro locale?.? In Breve Lista Cugini include Romualdo Colucci, Elena Dognibene, Alessandro Genovese, Stefano Napoli, Amanda Tympani e Rudolfo Vinciguerra.. Federico Piazza di 26 anni rappresenta la componente giovanile nella lista Insieme per Rivalba.. Lista Rosso conta figure esperte come Stefania Cavassa, Mauro Tapparo, Davide Bianco, Rosalba Pavia, Roberto Lana e Valentina Rossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivalba, sfida al voto: si scoprono i nomi dei candidati consiglieri

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