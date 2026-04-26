Vignola si prepara al voto | 187 candidati e 12 liste in campo

Vignola si avvicina alle elezioni del 24 maggio con 187 candidati iscritti e 12 liste ufficiali presentate. Quattro candidati si contendono la carica di sindaco, tra cui Muratori, Pasini, Adani e un rappresentante della lista Vignola Cambia. La campagna elettorale si concentra sui diversi programmi e proposte dei candidati, in vista della scelta degli elettori. Le urne saranno aperte tra meno di un mese.

? Cosa sapere A Vignola 187 candidati e 12 liste ufficiali per le elezioni del 24 maggio.. Quattro aspiranti sindaco si sfidano tra Muratori, Pasini, Adani e la lista Vignola Cambia.. Le dodici liste per la corsa al governo di Vignola sono ufficialmente definite dopo la chiusura dei termini presentati ieri, segnando l’inizio della competizione elettorale che porterà i cittadini alle urne il 24 e il 25 maggio prossimi. Il quadro che si delinea per il comune è frutto di una frammentazione che vede quattro aspiranti alla guida della comunità. La composizione delle forze in campo vede la presenza di cinque liste a sostegno di Muratori, appartenente al centrosinistra, e altre cinque schieramenti legati a Pasini, che rappresenta il centrodestra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vignola si prepara al voto: 187 candidati e 12 liste in campo Notizie correlate SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; Dal teatro alla piazza. Due giorni di Musicultura. Vignola celebra l’81° anniversario della LiberazioneIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione del Paese dall’occupazione nazi-fascista, Vignola propone un calendario di appuntamenti dedicati alla riflessione sui valori democratici conquistat ... sassuolo2000.it