Sassari petunie e Palazzo Ducale | per dare voce alla fibromialgia

A Sassari, un evento dedicato alla fibromialgia coinvolge petunie e il Palazzo Ducale, che sarà illuminato di viola il 12 maggio. Si tratta di un'iniziativa che mira a sensibilizzare sul tema del dolore cronico. Durante la serata, verranno poste alcune domande su come un banchetto di petunie possa contribuire a dare voce a chi vive questa condizione. L'attenzione si concentra sulla connessione tra l'evento e la malattia, senza approfondimenti ulteriori.

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? Domande chiave Come può un banchetto di petunie aiutare chi soffre di dolore cronico?. Perché Palazzo Ducale verrà illuminato di viola la sera del 12 maggio?. Cosa racconteranno i pazienti in Piazza del Comune durante l'evento?. Come potrà questa iniziativa cambiare la percezione sociale della fibromialgia?.? In Breve Banchetto solidale con vendita petunie all'Emiciclo dalle ore 10:00 alle 19:00 del 12 maggio.. Illuminazione viola di Palazzo Ducale alle ore 21:00 in Piazza del Comune di Sassari.. Coros de Fibro ODV organizza raccolta fondi per combattere l'isolamento dei pazienti cronici.. Testimonianze dirette dei malati in Piazza del Comune per sensibilizzare la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, petunie e Palazzo Ducale: per dare voce alla fibromialgia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fibromialgia a Trieste: Open Day per dare voce alla patologia invisibile? Domande chiave Come può la danzaterapia clinica aiutare a gestire il dolore cronico? Quali nuovi percorsi di cura presenteranno i medici all'Open... A Palazzo della Borsa e a Palazzo Ducale inaugurano due mostre dedicate alla storia degli AlpiniIn attesa della 97^ Adunata Nazionale degli Alpini che prenderà il via venerdì 8 maggio, proseguono gli eventi collaterali dedicati alla storia degli...