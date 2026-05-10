Fibromialgia a Trieste | Open Day per dare voce alla patologia invisibile

A Trieste si tiene un Open Day dedicato alla fibromialgia, una patologia che si manifesta con dolore diffuso e affaticamento, spesso difficile da riconoscere. L’evento si propone di sensibilizzare e offrire informazioni sulle nuove possibilità di cura, con interventi di medici e specialisti. Tra le attività previste ci sono anche approfondimenti sulla danzaterapia clinica come metodo di supporto per chi convive con questa condizione.

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? Domande chiave Come può la danzaterapia clinica aiutare a gestire il dolore cronico?. Quali nuovi percorsi di cura presenteranno i medici all'Open Day?. Perché la fibromialgia viene definita una patologia invisibile dai pazienti?. Come intende l'associazione estendere il supporto in tutte le province?.? In Breve Evento organizzato da A.GI.RE. per celebrare venticinque anni di attività sul territorio.. Interventi previsti della dott.ssa Cristina Pipan e della coordinatrice Daniela Picoi.. Replica dell'incontro programmata per domenica 17 maggio presso Palazzo Gopcevich.. Progetto Liberi di essere esteso a tutte le quattro province del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fibromialgia a Trieste: Open Day per dare voce alla patologia invisibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Convegno sulla fibromialgia: dolore invisibile e diritto alle cure a confronto a PalermoLa fibromialgia non si vede, ma si sente, e spesso, purtroppo, non viene creduta. Pazienti Fabry: “Patologia invalidante ma invisibile, 4 mesi l’anno persi”(Adnkronos) – "Quattro mesi ogni anno: è il tempo che noi pazienti con malattia di Fabry perdiamo tra giornate di lavoro, visite, cure e giorni...