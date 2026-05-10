Sassari caos a Bancali | detenuti lanciano bombolette di gas contro agenti

A Sassari, presso il complesso di Bancali, si è verificato un episodio di violenza quando alcuni detenuti hanno lanciato bombolette di gas contro gli agenti di polizia penitenziaria. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere l’episodio, che ha causato scompiglio tra le mura della struttura. Restano da chiarire come i detenuti abbiano ottenuto le bombolette e le armi improvvisate, e perché le barriere blindate non siano riuscite a prevenire l’aggressione.

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? Domande chiave Come hanno fatto i detenuti a procurarsi bombolette e armi improvvisate?. Perché le barriere blindate non hanno impedito l'aggressione agli agenti?. Chi ha dovuto gestire l'emergenza in assenza dei vertici del reparto?. Quali rischi concreti corrono gli agenti con le celle che non chiudono?.? In Breve Detenuti hanno usato pezzi di termosifone e bombolette esplosive nella sezione ex articolo 32.. Amministrazione ha dovuto accorpare due turni di servizio per gestire l'emergenza a Bancali.. Sindacato Uspp denuncia gravi carenze strutturali e malfunzionamento delle chiusure blindate delle celle.. Agenti hanno dovuto presidiare manualmente le barriere delle celle per mancanza di meccanismi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, caos a Bancali: detenuti lanciano bombolette di gas contro agenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allarme a Brivio: trovate bombolette di gas usate dai giovani? Cosa scoprirai Cosa nascondono esattamente queste bombolette trovate nei boschi di Brivio? Come fanno i giovani a reperire queste sostanze così... Droga in carcere, rivolta dei detenuti contro gli agenti per evitare le perquisizioni“Successivamente ai proficui interventi repressivi del giugno, novembre e dicembre 2025, nonché del gennaio e degli inizi di febbraio 2026, permane...