Nelle zone boschive di Brivio sono state rinvenute diverse bombolette di gas. La scoperta ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sulle modalità di reperimento di queste confezioni. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti né sulle circostanze in cui sono state trovate. Le bombolette sono state sequestrate e sono in corso approfondimenti per chiarire le ragioni del loro utilizzo.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono esattamente queste bombolette trovate nei boschi di Brivio?. Come fanno i giovani a reperire queste sostanze così pericolose?. Perché i ritrovamenti si stanno spostando verso le zone isolate del Meratese?. Quali danni fisici può causare l'inalazione di questo gas industriale?.? In Breve Referente locale Ornella Pozzoni segnala rischi sanitari e sociali per i giovani.. Ritrovamenti simili avvenuti recentemente lungo il Lungoadda nella zona di Airuno.. Sostanza usata come allucinogeno con rischi letali per l'organismo umano.. Associazione Plastic Free opera sul territorio dal 2019 contro l'inquinamento.. I volontari di Plastic Free hanno rinvenuto numerose bombolette di protossido d’azoto abbandonate nella località Molinazzo, nel comune di Brivio, segnalando un rischio per la salute e l’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme a Brivio: trovate bombolette di gas usate dai giovani

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