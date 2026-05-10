I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro nuovo singolo “Sorry Scusa Lo Siento”, in uscita il 15 maggio. Il brano era stato anticipato da una serie di indizi disseminati in diverse città europee: cartelloni con la scritta “Scusa” erano apparsi a Milano, “Sorry” a Londra e “Lo siento” a Madrid, alimentando l’attesa dei fan per il ritorno della band. A confermare definitivamente la notizia è stato il frontman Riccardo, che durante l’esibizione al Concertone del Primo Maggio di Roma è salito sul palco indossando un cappellino recante il titolo del nuovo singolo. “È volutamente assurdo, quasi un ossimoro, far uscire d’estate una storia con sonorità più scure, – ha detto Riccardo Zanotti a Il Corriere della Sera – vestita di mistero e urbex, passione che coltiviamo e che consiste nell’esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarò un padre non severo e forse sarà un problema. Mi spaventano più i media di Sanremo che i medium degli horror. È gigantesco”: parla Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

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