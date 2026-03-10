Pinguini Tattici Nucleari e Marco Masini a Messina annunciate le date dei concerti

A Messina sono state annunciate le date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e Marco Masini. La città ha deciso di puntare sulla musica dal vivo come elemento chiave per attrarre visitatori e arricchire l’offerta culturale. Le manifestazioni musicali si inseriscono nel calendario di eventi che rafforzano il ruolo di Messina come destinazione di rilievo per spettacoli di livello nazionale.

L'artista fiorentino si esibirà il 28 agosto all'arena di Capo Peloro. La popolare band, invece, il 3 luglio 2027 farà tappa al Franco Scoglio Tra gli appuntamenti di punta della programmazione estiva 2026, il 28 agosto l'Arena Capo Peloro ospiterà il concerto "Marco Masini - Live 2026", con cui Marco Masini tornerà ad emozionare il pubblico dal vivo. La data messinese si inserisce nel calendario della rassegna Capo Peloro Summer Fest, che anche quest'anno porterà grandi protagonisti della musica italiana e internazionale in uno dei luoghi più suggestivi del territorio affacciato sullo Stretto. L'evento sarà organizzato da Puntoeacapo S.