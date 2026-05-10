sardegna 135 milioni per frenare lo spopolamento e i disagi

In Sardegna sono stati stanziati 135 milioni di euro per affrontare lo spopolamento e i disagi nelle zone più piccole dell’isola. Il piano prevede interventi sui servizi sanitari e sui trasporti, con l’obiettivo di migliorare l’accesso e le condizioni di vita. Sono previsti incentivi per le famiglie che scelgono di rimanere nei piccoli comuni, anche attraverso agevolazioni e supporti specifici.

? Punti chiave Come cambieranno i servizi sanitari e i trasporti nei piccoli comuni?. Quali incentivi riceveranno le famiglie che decidono di restare in Sardegna?. Chi potrà accedere ai nuovi contributi per l'acquisto della prima casa?. Come verranno utilizzati i fondi per contrastare lo spopolamento dei borghi?.? In Breve 34 milioni per l'avviso Sine Limes e 1,7 milioni per il programma Plus.. 30 milioni per trasporti studenti e disabili e 30 milioni per affitti.. Contributi prima casa per comuni sotto i 5.000 abitanti fino al 2028.. Assegno natalità fino a 600 euro per il primo figlio e 400 successivi.. La Giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha stanziato oltre 135 milioni di euro dai fondi europei FSE+ 2021-2027 per contrastare lo spopolamento e le disuguaglianze in Sardegna tra il 2026 e il 2029.🔗 Leggi su Ameve.eu

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