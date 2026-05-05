In Sardegna è stato annunciato un investimento di 135 milioni di euro destinato a sostenere le comunità locali. La somma mira a ridurre la povertà e combattere lo spopolamento nei piccoli borghi dell'isola. Tra le misure previste ci sono interventi su affitti e abitazioni, mentre alcune famiglie riceveranno un contributo di 600 euro al mese per incentivare la natalità.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli affitti e le case nei piccoli borghi?. Chi riceverà i 600 euro mensili per la natalità?. Quanto finanzierà la Regione per l'apertura di nuove imprese locali?. Come verranno utilizzati i fondi per i servizi sanitari e scolastici?.? In Breve 34 milioni per inclusione sociale e 30 milioni per trasporto studenti e disabili.. 30 milioni per affitti e 20 milioni per nuove imprese con nuovi assunti.. 15 milioni annui per acquisto o ristrutturazione case in comuni sotto 5.000 abitanti.. Assegno natalità da 600 euro mensili e 12,5 milioni per sport inclusivo.. La presidente Alessandra Todde ha stanziato oltre 135 milioni di euro tramite i fondi europei FSE+ per contrastare la povertà e lo spopolamento in Sardegna tra il 2026 e il 2029.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: 135 milioni per frenare povertà e spopolamento dei borghi

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