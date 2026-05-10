Sarà un lunedì ventoso l' allerta comunicata al telefono | Prestare attenzione alle zone alberate
Nella serata di domenica, gli utenti del servizio Alert System hanno ricevuto un messaggio che avvisa di prestare attenzione al vento forte previsto per lunedì, soprattutto nelle zone montuose. Le previsioni indicano un lunedì caratterizzato da venti intensi, con particolare attenzione alle aree alberate e alle zone più esposte al rischio di danni causati dalle raffiche. L'allerta è stata comunicata per permettere alle persone di adottare eventuali precauzioni.
E' arrivata nella prima serata di domenica, agli utenti registrati servizio Alert System, l'avviso di prestare attenzione al vento forte atteso nella giornata di lunedì, in particolar modo sul crinale appenninico. Nel messaggio registrato a cura dell'Unione dei comuni della Romagna forlivese è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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