Durante un incontro familiare, una persona ha offerto una fetta di torta ai propri parenti, tra cui uno zio e un padre. Successivamente, è stata scoperta una situazione che ha scioccato tutti, rivelando un episodio di natura criminale. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, che stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato molta attenzione sui media locali e nazionali.

Quella che sembrava una tranquilla riunione di famiglia si sarebbe trasformata in un inquietante piano criminale. Una torta al cioccolato condivisa tra parenti, un improvviso malore e poi una scoperta agghiacciante: i freni dell’auto manomessi e la casa svaligiata. La vicenda arriva dal Trentino, dove un uomo di 50 anni è finito sotto indagine con accuse pesantissime. Secondo gli investigatori avrebbe drogato il padre e lo zio con degli ansiolitici mescolati nel dolce per poi mettere in atto un tentativo di rapina che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Il piano choc scoperto dopo il malore. I fatti risalgono alla scorsa settimana e sarebbero avvenuti nel comune di Vallelaghi, in Trentino.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li ha messi nella torta”. Offre una fetta a zio e papà, poi la scoperta agghiacciante: follia in italia

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