Nel 2006, una persona ha subito l'amputazione di una parte della gamba destra. Dopo il ritiro dall'attività sportiva, ha lavorato come cameriere, ma un incidente ha causato una grave depressione. In un'intervista ha raccontato di aver desiderato la morte e di aver perso una gamba per una fetta di torta. Ora afferma di conoscere la felicità, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Se non fosse stato per una fetta di torta rimasta incastrata tra i pedali del suo pick-up, Dario Silva avrebbe ancora entrambe le gambe: "Mi sono distratto per prenderla e mi schiantai contro il guardrail. Mi amputarono parte della gamba destra, volevo morire". La famiglia, però, gli ha dato forza e Dario ha riscoperto cosa vuol dire essere felici anche con un pezzo di titanio a sostituire parte del corpo. A Cagliari lo ricordano come “Sa Pibinca”, la scimmietta, perché in campo non stava mai fermo: "A volte ero ingestibile e tiravo qualche calcetto ai difensori". Mazzone, Trapattoni e Ventura lo hanno svezzato, tanto da portarlo vicino al Real Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dario Silva: "Per una fetta di torta ho perso una gamba. Volevo solo morire, ora so cos'è la felicità"

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