Dal web a Casa Milan, fino a San Siro: i tifosi si preparano a contestare, questa sera. La società e in primis Giorgio Furlani. La petizione lanciata su change.org che chiede le dimissioni dell’ad ha abbondantemente superato le 45mila firme verificate: "La sua gestione rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo ed è rigidamente orientata a logiche finanziarie". Ieri, davanti alla sede rossonera, sono comparsi i primi striscioni: "Prigionieri di un ambiente malato, per favore andate via, il Milan siamo noi tifosi". Poi, i "punti chiave del Milanismo: mentalità internazionale, stile ed eleganza, senso di appartenenza, competitività".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sarà contestazione. I primi striscioni: "Andatevene via»

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