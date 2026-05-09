La tifoseria del Milan ha manifestato il suo malcontento con alcuni striscioni esposti davanti alla sede della società. La protesta, che si è svolta in modo pacato ma deciso, ha coinvolto alcuni supporter che hanno espresso il loro dissenso nei confronti della gestione attuale. La situazione si è verificata in un momento di tensione crescente tra i sostenitori e la dirigenza, segnando i primi segnali di una contestazione più articolata.

Milano, 9 maggio 2026 – La pancia del tifo rossonero è in subbuglio. Mentre la squadra cerca di restare concentrata sull’obiettivo della qualificazione alla Champions League, per cui è “obbligatorio” conquistare 6 punti in 3 partite, i supporter stanno iniziando a fare sentire il loro disappunto per alcune scelte societarie. La Curva Sud, cuore pulsante della passione per il Diavolo, per ora è stata encomiabile nel suo sostegno ai ragazzi di Allegri, ma potrebbe esplodere in una protesta più che legittima qualora domani, domenica 10 maggio, nel match contro l’Atalanta, non dovesse arrivare una vittoria. Al momento si sono fatti sentire i tifosi meno accesi (vocalmente, almeno).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Milan, i primi segnali (pacati ma decisi) di contestazione: striscioni anti-società fuori dalla sede

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Contestazione Milan, la Curva Sud contro Furlani: striscioni e cori pronti per l’AtalantaLa redazione di Pianeta Milan ha rivelato ieri di una possibile protesta della Curva Sud del Milan nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio...

Milan, Allegri risponde alla contestazione contro Furlani: “Ecco cosa succede in società”Il clima rovente intorno a Milan-Atalanta non poteva che essere anche uno dei temi della conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Milan, c’era una volta lo spettacolo: tra il cortomuso e… i musi lunghi!; Milan, Leao sostituito tra errori e fischi: Rafa è in crisi continua; Corsa Champions, Milan in crisi e Juve in affanno: ora la Roma sogna. Calendari a confronto; Crisi Milan, il retroscena: Allegri parla alla squadra, cosa è successo a Milanello.

Dentro la crisi del Milan: squadra scoppiata, riserve non all'altezza, le colpe di Allegri, e ora?I rossoneri due mesi fa sognavano lo scudetto, ora si guardano le spalle impauriti e rischiano di perdere la qualificazione alla prossima Champions League ... sport.virgilio.it

Crisi Milan, il retroscena: Allegri parla alla squadra, cosa è successo a MilanelloMILANO - Allegri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra ieri pomeriggio a Milanello: vietato mollare tutto, crederci fino alla fine. Max ha capito il momento. Modric è tornato ieri al centro ... corrieredellosport.it

Allegri sulla crisi del Milan: «In due giorni non migliori la condizione atletica. Non va persa la voglia e serve coraggio» x.com

Il calcio italiano è davvero in crisi o stiamo esagerando reddit