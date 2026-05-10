Sarà Andrea Gennari a guidare la truppa biancorossa che verrà
La società calcistica ha annunciato che Andrea Gennari sarà il nuovo allenatore della squadra. Gennari, noto come collaboratore tecnico di un ex allenatore e suo vice in un precedente club, prende il comando della rosa biancorossa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mettendo fine alle speculazioni sul futuro tecnico della squadra.
La Vis ha sciolto ogni dubbio. Sarà Andrea Gennari, storico collaboratore tecnico di Stellone nonché suo vice nell’esperienza a Pesaro, il prossimo allenatore biancorosso. Così come a Stellone anche a Gennari nell’estate scorsa gli era stato rinnovato il contratto fino al giugno 2030 e già dalla prossima settimana potrebbe essere lui a guidare gli ultimi allenamenti della stagione. Stellone, partito giovedì da Pesaro, potrebbe infatti tornarci solo per la cena di fine stagione. Il suo testimone passa dunque in mano all’amico di una vita. Stellone ha conosciuto Gennari, romano del 77 proprio come lui, nel settore giovanile della Cisco Lodigiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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