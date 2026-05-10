Sarà Andrea Gennari a guidare la truppa biancorossa che verrà

La società calcistica ha annunciato che Andrea Gennari sarà il nuovo allenatore della squadra. Gennari, noto come collaboratore tecnico di un ex allenatore e suo vice in un precedente club, prende il comando della rosa biancorossa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mettendo fine alle speculazioni sul futuro tecnico della squadra.

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