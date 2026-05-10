Sapori al buio | viaggio sensoriale tra dolce e salato con Marta

? Punti chiave Come cambiano i sapori quando la vista viene completamente eliminata?. Chi guiderà questo percorso tra dolce e salato attraverso l'ascolto?. Dove si possono trovare altre esperienze sensoriali gratuite in città?. Perché questa degustazione al buio aiuta a staccare dalla frenesia digitale?.? In Breve Costo 33,00 euro a persona con prenotazione via email [email protected]. Eventi gratuiti ai Bastioni San Marco dal 7 al 10 maggio. Appuntamenti al Bar Lago Verde e alla Losteria in Restera l'8 maggio. Iniziativa inserita in un calendario territoriale tra aprile e maggio. Il 5 giugno 2026 l’Atelier del Gusto ospiterà una serata dedicata alla riscoperta sensoriale guidata da Marta, formatrice e scrittrice esperta in percorsi di ascolto profondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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