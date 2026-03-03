Inferno al Teatro di Documenti | un viaggio sensoriale tra i gironi

Al Teatro di Documenti è andato in scena “Inferno – Nel cuore della selva”, uno spettacolo immersivo che propone una lettura originale e coinvolgente del capolavoro di Dante. L’evento ha portato il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso i diversi livelli dell’Inferno, creando un’esperienza che combina elementi visivi, sonori e teatrali. La rappresentazione si è svolta recentemente, attirando una vasta partecipazione di spettatori.

La Divina Commedia di Dante Alighieri non è solo il pilastro della letteratura italiana; è un organismo vivente che continua a mutare, adattarsi e rinascere attraverso ogni epoca. A Roma, questo eterno ritorno al Sommo Poeta trova una nuova, intensa espressione tra le mura del Teatro di Documenti, dove dal 5 al 7 marzo va in scena Inferno – Nel cuore della selva. La regia e le musiche originali sono firmate da Davide Pandolfo, che sceglie di abbandonare la distanza della platea tradizionale per abbracciare un linguaggio di prossimità, rendendo l'esperienza dello spettatore un atto partecipativo di profonda introspezione.