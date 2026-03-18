Ciclabile di Sant’Ermete Mussoni | Pronta per l’estate

I lavori per la nuova pista ciclabile di Sant’Ermete sono ormai in fase avanzata e si prevede che saranno terminati prima dell’arrivo della stagione estiva. L’intervento riguarda il completamento del percorso dedicato alle biciclette nella zona, con l’obiettivo di rendere più sicure e accessibili le vie di collegamento. La conclusione dei lavori è prevista nei prossimi mesi.

"I lavori per la nuova ciclabile di Sant’Ermete sono in fase avanzata e si concluderanno prima dell’estate". A fare il punto è la vicesindaca Michela Mussoni, che aggiorna su un intervento da oltre 2,1 milioni di euro. Il progetto prevede un tracciato ciclopedonale di circa due chilometri lungo via Casale Sant’Ermete, che attraverserà Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando l’area ai percorsi protetti lungo la Marecchiese e quindi verso Rimini. "È un intervento molto sentito – spiega Mussoni – che aumenta in modo significativo la sicurezza su una strada molto trafficata e densamente abitata". Finora pedoni e ciclisti erano costretti a muoversi sul ciglio della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclabile di Sant’Ermete, Mussoni: "Pronta per l’estate" Articoli correlati I titolari della trattoria di Sant’Ermete straziati dal dolore: Alessandro stroncato da un infarto a soli 50 anniSant’Ermete è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Ciucci, scomparso dopo essere stato colpito da un infarto a 50 anni. Circo Massimo, nuovi marciapiedi e ciclabile: per l’estate via dei Cerchi si rifà il lookLa ciclabile viene spostata sul lato opposto, trasferita sul lato del marciapiede. Approfondimenti e contenuti su Ciclabile di Sant'Ermete Mussoni Pronta... Argomenti discussi: Ciclabile di Sant’Ermete, Mussoni: Pronta per l’estate. Sant’Ermete pedala con la nuova ciclabile. Al via l’atteso cantiere: un’opera da 2 milioniAvanti con la nuova pista ciclabile a Sant’Ermete. Un’opera da oltre 2,1 milioni di euro, che i residenti della frazione di Santarcangelo attendono da anni. Nei giorni scorsi è stato aggiudicato ... ilrestodelcarlino.it Ponte ciclabile a Sant’Ermete. Firmata la convezione con Rfi. Via al cantiere entro fine annoTra pochi giorni partirà il cantiere per la realizzazione del percorso ciclopedonale che collega Porta Fiorentina a Sant’Ermete. La giunta ha infatti approvato lo schema di convenzione tra Rfi e ... lanazione.it