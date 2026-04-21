Inaugurati nuovi studi medici privati a Sant' Ermete

Sabato 18 aprile è stato inaugurato a Sant'Ermete il nuovo centro medico privato chiamato 'QuiMedica - Studi Medici Specialistici', situato in via Emilia 159. L'apertura si è svolta durante una cerimonia mattutina, alla quale hanno partecipato rappresentanti del settore sanitario e cittadini interessati. Il centro offre servizi medici specialistici ed è stato aperto con l'obiettivo di ampliare l'offerta sanitaria nella zona.

Si è svolta nella mattinata di sabato 18 aprile l'inaugurazione ufficiale di 'QuiMedica - Studi Medici Specialistici', nuova realtà sanitaria situata in via Emilia 159, nel quartiere di Sant'Ermete a Pisa. All'evento ha preso parte anche l'amministrazione comunale, con la presenza dell'assessore.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Consegnate le chiavi dei 33 nuovi alloggi erp a Sant'ErmeteAppuntamento con gli abitanti che risiederanno nella nuova struttura di via Emilia. Modena accelera la ricerca: 2,4 milioni per nuovi studi mediciL’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha ottenuto un finanziamento di 2,4 milioni di euro per dare impulso a sei nuovi progetti di ricerca...