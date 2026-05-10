Sant’Angelo in Vado | la sfida di Rossi tra competenze e ascolto
A Sant’Angelo in Vado, il candidato Rossi ha presentato il suo progetto politico, concentrandosi sulla gestione amministrativa e sulle competenze del team. La lista, composta da professionisti under 40, si distingue per la presenza di giovani esperti provenienti da diversi settori. La campagna elettorale si focalizza sulla proposta di un modello di leadership basato su competenze specifiche e sulla capacità di ascolto delle esigenze della comunità.
? Domande chiave Come influenzerà il modello manageriale di Rossi la gestione del comune?. Chi sono i professionisti sotto i quarant'anni che compongono la lista?. Quali soluzioni concrete propone il programma per il centro storico?. Dove si terrà l'incontro pubblico per discutere le criticità del borgo?.? In Breve Incontro pubblico venerdì prossimo ore 21 presso l'ex bocciodromo. Lista composta da professionisti con età media intorno ai quarant'anni. Programma focalizzato su patrimonio culturale, turismo, politiche sociali e sportive. Candidati attivi nel volontariato e nell'associazionismo locale del borgo. A due settimane dalle elezioni...🔗 Leggi su Ameve.eu
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