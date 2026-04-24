Sant’Angelo Romano | la sfida sportiva per la ricerca oncologica

Sabato 27 giugno a Sant’Angelo Romano si svolgerà l’undicesima corsa organizzata dall’associazione Gli Amici di Alberto. L’evento prevede una gara sportiva che coinvolgerà partecipanti di diverse età. La manifestazione si svolgerà nelle vie del paese e si concluderà con una premiazione. L’obiettivo principale è sostenere la ricerca oncologica, anche se non saranno annunciati dettagli specifici sulle modalità di raccolta fondi.

? Cosa sapere Sant’Angelo Romano, sabato 27 giugno, l’associazione Gli Amici di Alberto organizza la undicesima corsa.. I fondi raccolti finanzieranno l'acquisto di attrezzature mediche per i reparti oncologici locali.. Il prossimo sabato 27 giugno alle ore 18, le strade di Sant’Angelo Romano si animeranno per la undicesima edizione de La corsa di Alberto, un appuntamento che trasforma il ricordo sportivo in una missione di solidarietà collettiva contro il cancro. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione Gli Amici di Alberto, che lavora con il sostegno della Pro Loco e del Comune di Sant’Angelo Romano per onorare la memoria di Alberto Stazi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Angelo Romano: la sfida sportiva per la ricerca oncologica Notizie correlate Venti artisti e un'asta di beneficenza: la sfida dei 'Paperi' per finanziare la ricerca oncologicaL'iniziativa dei “Paperi d'Artista” è nata con l'ingenuità e la sincerità di chi vuole fare del bene e che, nonostante le sfide burocratiche, sta per... Roma: controlli a 4 esercizi pubblici a Sant’Angelo romano, 11.500 euro di multe amministrativeControlli a Sant'Angelo Romano: sanzioni per violazioni alle norme alimentari per un totale di 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: NSC Lazio in visita nei reparti di Roma: Sant'Angelo Romano e Tivoli le prossime tappe – NSC; Prezzi case: Roma accelera la sua crescita, mentre Milano rallenta; Pozzo del Merro: a 30 km da Roma c’è un abisso carsico allagato senza fondo conosciuto; Impegni Pastorali del Vescovo dal 19 al 26 aprile 2026. SANT’ANGELO ROMANO – La corsa di Alberto per sconfiggere il cancroA Sant’Angelo Romano torna La corsa di Alberto, maratona benefica in ricordo di Alberto Stazi, atleta stroncato nel 2015 dopo aver combattuto per 22 mesi contro un male incurabile. Alberto Stazi, l’ ... tiburno.tv Il FalascheLavinio cade in trasferta contro il Sant'Angelo RomanoNon va come sperato la trasferta del FalascheLavinio contro il Sant'Angelo Romano, che trova tre punti fondamentali per la sua stagione grazie al rigore di Brighi al 25', arrivato per un fallo di ... romatoday.it LA CORSA DI ALBERTO Evento benefico Sant’Angelo Romano (RM) sabato 27 giugno 2026 ore 18:00 Corsa competitiva e camminata non competitiva Le distanze: - 6,5 km per la competitiva; - 3,8 km per la non competitiv - facebook.com facebook