Prete a processo per violenze a Sant' Angelo in Vado al setaccio le chat Don Roberto Pellizzari è sotto accusa per molestie a una ragazza di 14 anni Solo passaparola

Al Tribunale di Urbino si è tenuta l’udienza preliminare riguardante Roberto Pellizzari, ex sacerdote svizzero, accusato di aver molestato una ragazza di 14 anni a Sant’Angelo in Vado. La procura ha esaminato le chat e le testimonianze raccolte, mentre il processo si focalizza sulle accuse di abusi sessuali continuati e aggravati. La vicenda ha suscitato attenzione locale e si prosegue con l’analisi degli atti.

URBINO Udienza preliminare al Tribunale di Urbino per Roberto Pellizzari, ex sacerdote svizzero accusato di aver commesso abusi sessuali continuati e aggravati su una 14enne a Sant’Angelo in Vado. Le molestie verso la ragazzina risalirebbero al 2020, anno in cui la presunta vittima avrebbe vissuto con lui. La madre della ragazza assisteva l’anziana mamma di don Pellizzari. Il religioso è stato sospeso in via preventiva nel settembre 2023 dal vescovo della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo su segnalazione del vescovo di Pesaro monsignor Sandro Salvucci, per questa vicenda. La pm Maria Moccheggiani aveva disposto il rinvio dell’udienza preliminare del 19 febbraio scorso a ieri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Prete a processo per violenze a Sant'Angelo in Vado, al setaccio le chat. Don Roberto Pellizzari è sotto accusa per molestie a una ragazza di 14 anni. «Solo passaparola» Articoli correlati Evasione al carcere di Lodi: caccia a un 23enne, al setaccio la zona di Sant’AngeloLodi, 1 febbraio 2026 – Ore concitate di ricerche, oggi a Lodi e dintorni, dopo l’evasione dal carcere cittadino avvenuta nel pomeriggio. Leggi anche: A Sant’Angelo in Vado le Poste chiudono da inizio febbraio all’8 aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati a Prete a processo per violenze a... Discussioni sull' argomento Neonato morto nella culla termica nella parrocchia della chiesa, il prete patteggia un anno; Don Peppe Diana, via al processo di beatificazione del prete ucciso dalla camorra; Neonato morto nella culla termica della parrocchia, il prete patteggia un anno; Neonato morto nella culla termica a Bari, il parroco patteggia. A processo resta il tecnico della manutenzione. Violenze su una 14enne a Sant'Angelo in Vado, prete a processo. La ragazza era ospite nella casa del parroco insieme alla madreURBINO La Procura di Urbino ha chiesto il rinvio a giudizio per don Roberto Pellizzari, 64 anni, sacerdote originario di Sant’Angelo in Vado e appartenente a una diocesi svizzera, accusato di violenza ... corriereadriatico.it SPARATORIA A MONTE, FERMATO 18ENNE Agguato contro un uomo di 45 anni a Monte Sant’Angelo, arrestato il presunto pistolero - facebook.com facebook