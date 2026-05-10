Il sindaco di Santa Marina, che si trovava agli arresti domiciliari, ha presentato le proprie dimissioni. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera scritta dalla moglie. La conferma degli arresti domiciliari era arrivata poco prima, portando così alla fine del mandato del primo cittadino. La notizia si inserisce in un quadro di inchieste giudiziarie che coinvolgono il politico.

Tempo di lettura: 4 minuti Dopo la conferma degli arresti domiciliari, il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha deciso di dimettersi. A leggere la lettera di motivazioni sui social è stata la moglie per esprimere la sofferenza rispetto alla decisione che ha spinto il sindaco a lasciare l’incarico, ricordando anche che nel mese di giugno, il marito ha affrontato anche un delicato intervento chirurgico, in un periodo già profondamente doloroso per lui e per tutta la famiglia. E nella lettera di dimissione, Fortunato fa riferimento proprio alle condizioni di salute che si vanno a sommare all’articolata vicenda giudiziaria. “Ho sperato, fino all’ultimo, che tutto potesse chiarirsi in tempi più brevi, risparmiando a me e alla mia famiglia un peso umano così difficile da sostenere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Santa Marina, sindaco ai domiciliari di dimette: la lettera della moglie

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