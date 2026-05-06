Concussione | rigettato il ricorso il sindaco di Santa Marina finisce ai domiciliari e si dimette

Il sindaco di Santa Marina è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri della stazione di Vibonati. Il ricorso presentato è stato respinto e il sindaco ha presentato le dimissioni. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui sono coinvolti anche altri soggetti.

In azione, la Guardia di Finanza e i Carabinieri e della Stazione Carabinieri di Vibonati: è finito agli arresti domiciliari con divieto di comunicazione, Giovanni Fortunato, sindaco pro tempore di Santa Marina. L'accusa è di concussione.L'iterTutto è iniziato con le indagini svolte dalla Guardia.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Concussione, ai domiciliari il sindaco di Santa Marina: misura definitiva dopo il via libera della CassazioneTempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura – Aliquote Guardia di Finanza e... Trovato in possesso di cocaina, la Marina ‘silura’ il sottocapo. Rigettato anche il ricorso al TarLa Spezia, 2 aprile 2026 – Arrestato e poi condannato dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, era stato ’licenziato’ dalla... Contenuti di approfondimento Si parla di: Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni Fortunato; Santa Marina, la Cassazione conferma gli arresti domiciliari per il sindaco Fortunato. Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni FortunatoArresti domiciliari per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina. La Cassazione conferma l'accusa di concussione legata a pratiche edilizie e compravendite ... infocilento.it