Concussione ai domiciliari il sindaco di Santa Marina | misura definitiva dopo il via libera della Cassazione

Nella mattinata di oggi, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria hanno notificato una misura cautelare agli arresti domiciliari a un sindaco coinvolto in un procedimento penale. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha dato il via libera definitivo. La vicenda riguarda un’accusa di concussione e si inserisce in un’indagine avviata nelle scorse settimane. La persona interessata dovrà restare nella propria abitazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura – Aliquote Guardia di Finanza e Carabinieri – unitamente Stazione Carabinieri di Vibonati, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico di Giovanni Fortunato, Sindaco pro tempore del Comune di Santa Marina (SA), in ordine al reato di concussione di cui all’art. 317 del codice penale. II provvedimento trae origine dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri, su delega di questa Procura. All’esito delle investigazioni, il Pubblico Ministero formulava richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concussione, ai domiciliari il sindaco di Santa Marina: misura definitiva dopo il via libera della Cassazione Notizie correlate Omicidio Santa Margherita Ligure, condanna di Frisinghelli diventa definitiva, Cassazione dice si ai lavori di pubblica utilitàSo è chiuso l’iter giudiziario legato all’omicidio di Alessio Grana avvenuto per mano del suo vicino di casa Sergio Frisinghelli a Santa Margherita... Cassazione: libero Piritore, fine ai domiciliariLa Corte di Cassazione ha annullato l’arresto dell’ex prefetto Filippo Piritore, rendendolo immediatamente. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni Fortunato; Santa Marina, la Cassazione conferma gli arresti domiciliari per il sindaco Fortunato; Sindaco Fortunato ai domiciliari: eseguita la misura cautelare dopo il via libera della Cassazione. Santa Marina, dopo decisione della Cassazione nuova misura cautelare per il sindaco Giovanni FortunatoIl provvedimento trae origine dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri su delega della Procura. L’iter processuale che ha portato alla misura odierna è stato lungo e ... infocilento.it Caso Santa Marina: la Cassazione conferma i domiciliari per il sindaco Giovanni FortunatoArresti domiciliari per Giovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina. La Cassazione conferma l'accusa di concussione legata a pratiche edilizie e compravendite ... infocilento.it Arresti domiciliari per il sindaco di Santa Marina – sospeso – Giovanni Fortunato nell’ambito del procedimento per il reato di concussione. - facebook.com facebook