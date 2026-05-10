santa marina il sindaco si dimette dopo gli arresti domiciliari

Il sindaco di Santa Marina si è dimesso dall’incarico dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Al momento, il Comune verrà gestito da un commissario straordinario nominato dal governo, in attesa di ulteriori sviluppi. Restano da chiarire le ragioni legate alle condizioni di salute che hanno portato alla scelta di lasciare il ruolo.

? Domande chiave Perché le condizioni di salute hanno influenzato la decisione del sindaco?. Come cambierà la gestione del Comune dopo la nomina del commissario?. Chi sostituirà l'amministrazione attuale durante il periodo di transizione?. Quali sono le accuse che hanno portato alle misure cautelari?.? In Breve Dimissioni effettive tra 20 giorni con nomina prefettizia di un commissario straordinario.. Problemi di salute post-operatoria a giugno hanno aggravato la situazione del sindaco.. Difesa affidata agli avvocati Felice Lentini e Vincenzo Speranza per il processo.. Amministrazione coinvolta include Virgilio Giudice, Giuseppe Cavaliere, Luca Scarpitta e Maria Carmela Siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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