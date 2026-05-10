Sanremo blitz notturno al Mamely | controlli serrati sulla sicurezza

Nella notte, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo al locale Mamely a Sanremo. Durante l’ispezione tecnica, sono stati verificati vari aspetti legati alla sicurezza dell’edificio e delle attrezzature. Gli agenti hanno anche controllato come venivano gestiti gli avventori, mantenendo un’azione di verifica sui protocolli di sicurezza e rispetto delle normative vigenti. L’intervento si è svolto senza incidenti e con la presenza di personale di sicurezza.

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? Domande chiave Cosa hanno trovato gli ispettori durante il controllo tecnico al Mamely?. Come sono stati gestiti gli avventori durante l'ispezione notturna?. Perché il Ministero dell'Interno ha disposto questo blitz straordinario?. Quali rischi specifici hanno individuato i vigili del fuoco nel locale?.? In Breve Blitz interforze giovedì 7 maggio dalle 23:30 fino alle 02:00 al Mamely.. Controlli tecnici su sistemi antincendio e vie di fuga in via Gioberti.. Operazione nazionale post tragedia di Capodanno a Crans-Montana con 41 vittime.. Vigili del Fuoco e Asl1 collaborano con Polizia e Carabinieri per sicurezza.. Giovedì 7 maggio alle ore 23:30, oltre una dozzina di agenti appartenenti a polizia, polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco ed Asl1 hanno effettuato un blitz interforze presso il locale Mamely in via Gioberti a Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, blitz notturno al Mamely: controlli serrati sulla sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Avellino, Festa della Donna: controlli serrati nei locali per garantire la sicurezza Torre Annunziata: multe e controlli serrati sulla plastica nei sacchiA Torre Annunziata, il controllo sulla gestione dei rifiuti si è intensificato con l’applicazione di due sanzioni a seguito di accertamenti sulla...