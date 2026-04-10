A Torre Annunziata sono stati effettuati controlli più rigorosi sulla gestione dei rifiuti, con un'attenzione particolare alla differenziazione della plastica nei sacchi. Durante le operazioni sono state applicate due sanzioni a seguito di verifiche sulla corretta separazione dei materiali. Le autorità hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle norme ambientali e prevenire comportamenti non conformi.

A Torre Annunziata, il controllo sulla gestione dei rifiuti si è intensificato con l’applicazione di due sanzioni a seguito di accertamenti sulla corretta differenziazione dei materiali. Gli interventi sono stati coordinati dall’amministrazione comunale e dalla società in house Prima Vera, con un specifico sui sacchetti contenenti plastica, alluminio e acciaio che vengono esposti ogni mercoledì. Monitoraggio capillare e segnalazioni sul campo. Il personale operativo della Prima Vera ha concentrato le proprie energie sul controllo diretto dei rifiuti lasciati fuori dagli edifici, con l’obiettivo di verificare la conformità del conferimento multimateriale leggero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torre Annunziata: multe e controlli serrati sulla plastica nei sacchi

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