Sanità gratuita e viaggi scontati | le 5 agevolazioni che gli Over 70 dimenticano di chiedere

Da cityrumors.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli over 70 ci sono diverse agevolazioni che spesso vengono trascurate. Tra queste, ci sono esenzioni dal ticket sanitario, sconti sui viaggi e sulla tassa sui rifiuti, oltre a requisiti ISEE più favorevoli per la Carta Acquisti e bonus dedicati agli animali domestici. La guida del 2026 fornisce un elenco aggiornato di queste opportunità, che possono rappresentare un aiuto concreto per molte persone anziane.

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Guida aggiornata 2026 alle agevolazioni per over 70: esenzioni ticket sanitario, requisiti ISEE per la Carta Acquisti, Bonus animali domestici e riduzioni sulle tasse comunali. Agevolazioni e Bonus Over 70: la guida completa a sconti ed esenzioni 2026. Il compimento del settantesimo anno di età rappresenta in Italia uno spartiacque fondamentale, non solo per il traguardo anagrafico ma per l’accesso a tutele economiche specifiche. L’attuale periodo storico in cui viviamo è caratterizzato dall’attenzione al potere d’acquisto, e lo Stato e gli enti locali hanno predisposto un pacchetto di misure volte a ridurre il carico delle spese quotidiane....🔗 Leggi su Cityrumors.it

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