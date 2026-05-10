Sanità gratuita e viaggi scontati | le 5 agevolazioni che gli Over 70 dimenticano di chiedere

Per gli over 70 ci sono diverse agevolazioni che spesso vengono trascurate. Tra queste, ci sono esenzioni dal ticket sanitario, sconti sui viaggi e sulla tassa sui rifiuti, oltre a requisiti ISEE più favorevoli per la Carta Acquisti e bonus dedicati agli animali domestici. La guida del 2026 fornisce un elenco aggiornato di queste opportunità, che possono rappresentare un aiuto concreto per molte persone anziane.

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