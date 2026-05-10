Sanità gratuita e viaggi scontati | le 5 agevolazioni che gli Over 70 dimenticano di chiedere
Per gli over 70 ci sono diverse agevolazioni che spesso vengono trascurate. Tra queste, ci sono esenzioni dal ticket sanitario, sconti sui viaggi e sulla tassa sui rifiuti, oltre a requisiti ISEE più favorevoli per la Carta Acquisti e bonus dedicati agli animali domestici. La guida del 2026 fornisce un elenco aggiornato di queste opportunità, che possono rappresentare un aiuto concreto per molte persone anziane.
Guida aggiornata 2026 alle agevolazioni per over 70: esenzioni ticket sanitario, requisiti ISEE per la Carta Acquisti, Bonus animali domestici e riduzioni sulle tasse comunali. Agevolazioni e Bonus Over 70: la guida completa a sconti ed esenzioni 2026. Il compimento del settantesimo anno di età rappresenta in Italia uno spartiacque fondamentale, non solo per il traguardo anagrafico ma per l’accesso a tutele economiche specifiche. L’attuale periodo storico in cui viviamo è caratterizzato dall’attenzione al potere d’acquisto, e lo Stato e gli enti locali hanno predisposto un pacchetto di misure volte a ridurre il carico delle spese quotidiane....🔗 Leggi su Cityrumors.it
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