Referendum sulla giustizia 22-23 marzo viaggi scontati per gli elettori | treni aerei navi e pedaggi

Roma, 20 febbraio 2026 – Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali comunica che, in occasione delle consultazioni referendarie, di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. AGEVOLAZIONI VIAGGI I N TRENO Le Società Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l. effettueranno agevolazioni tariffarie per i viaggi in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o i all’estero, che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe), per esercitarvi il diritto di voto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, al voto il 22-23 marzo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum confermativo in materia di giustizia: al voto il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia 2026: cosa si vota davvero il 22 e 23 marzo e perché il Paese è divisoTra il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani torneranno in cabina elettorale. Stavolta sulla scheda non ci saranno partiti o coalizioni, ma una sola domanda: confermare oppure no la riforma della giustiz ... alphabetcity.it

Referendum giustizia. Cosa deve fare l'opposizione L'intervista ad Antonio Padellaro - facebook.com facebook

Referendum giustizia: gli ultimi sondaggi di YouTrend, le tensioni interne a FdI e lo scontro governo-magistratura. #piazzapulita x.com