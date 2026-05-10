In un paese dove la popolazione invecchia rapidamente, i medici di famiglia scarseggiano e le strutture sanitarie risultano insufficienti. Micaela Garlaschelli, ex farmacista locale, sottolinea come l’età media della popolazione renda la questione ancora più urgente. La carenza di medici e la mancanza di servizi adeguati mettono sotto pressione il sistema sanitario, creando difficoltà per molti cittadini nel ricevere assistenza tempestiva.

"Siamo tutti vecchi e il problema si fa sentire ancora di più". Micaela Garlaschelli, l’ex farmacista del paese, va subito al punto. Chi non ha la possibilità, vuoi per motivi di salute, vuoi per l’impossibilità di spostarsi autonomamente o di poter contare su un accompagnatore, si ritrova senza poter far conto su un medico di medicina generale "di stanza" a Ponte. O, meglio, chi ha questa "fortuna" appartiene a una fetta davvero risicata di residenti nel bel borgo che diede i natali all’astronomo Giuseppe Piazzi. "Fino a una decina di anni fa i medici erano due, poi dal 2015 si passò a uno soltanto - ricorda la signora – Da un mese o poco più, con il pensionamento anche dello “storico“ dottore di Ponte, la situazione si può dire sia precipitata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità bocciata. Medici di famiglia ancora da trovare

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