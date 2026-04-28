Sanità nuovi medici di famiglia in arrivo a Livorno e Cecina da inizio maggio | ecco chi sono

A partire dall'inizio di maggio, arriveranno nuovi medici di famiglia sia a Livorno che a Cecina, sostituendo o affiancando i professionisti già presenti sul territorio. La provincia di Livorno si prepara ad accogliere queste variazioni che interesseranno diverse zone, tra città e aree più periferiche. La presenza di nuovi medici mira a garantire un servizio più capillare e accessibile ai cittadini.

Novità in arrivo tra i medici di famiglia attualmente in servizio nella provincia di Livorno, tra città e provincia. In particolare nell’ambito territoriale Livorno area est a partire dal prossimo 4 maggio sarà iscritta come medico con ruolo unico di medicina generale la dottoressa Michela Balta.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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