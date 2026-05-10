Sanità blitz antidroga dei Carabinieri | nei guai due giovanissimi

I Carabinieri hanno effettuato un’operazione nel rione Sanità, durante la quale sono stati trovati hashish e materiale utilizzato per lo spaccio. In seguito al blitz, un ragazzo di 18 anni è stato arrestato, mentre un minorenne è stato denunciato. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine nella zona, nota per problemi legati alla droga. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

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Rione Sanità, blitz antidroga dei Carabinieri: trovati hashish e materiale per lo spaccio, arrestato un 18enne e denunciato un minorenne. Napoli, operazione notturna antidroga nel rione Sanità. Blitz antidroga dei Carabinieri nel rione Sanità, nel quartiere napoletano Stella. A finire nei guai sono due giovanissimi, di 18 e 16 anni, entrambi incensurati, che dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione viene condotta durante un servizio notturno dai militari della locale stazione dei Carabinieri, impegnati nel controllo del territorio. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanità, blitz antidroga dei Carabinieri: nei guai due giovanissimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz di carabinieri e Ispettorato del lavoro: due imprenditori finiscono nei guaiDenunciato il 29enne titolare di un’impresa per la vendita di articoli per la casa, e un 37enne di Succivo, titolare di un negozio di abbigliamento... Leggi anche: Eboli, blitz antidroga sulla litoranea: 40enne nei guai Argomenti più discussi: Blitz antidroga nel rione Sanità; Pusher minorenni a Napoli, blitz dei carabinieri a Scampia e alla Sanità; Blitz antidroga: nei guai due insospettabili; Napoli: blitz anti droga nella sanità da parte dei carabinieri.