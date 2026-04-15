Eboli blitz antidroga sulla litoranea | 40enne nei guai

A Eboli, sulla fascia costiera di Campolongo, la Polizia Municipale ha condotto un'operazione contro lo spaccio di droga. Durante il blitz, sono state sequestrate sostanze stupefacenti e una patente di guida è stata ritirata a un acquirente di 40 anni. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a contrastare il degrado nella zona. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità dell'operazione.

Nuovo colpo allo spaccio di droga sulla fascia costiera di Eboli. Durante un'operazione di contrasto al degrado nella località litoranea di Campolongo, gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato sostanze stupefacenti e ritirato la patente di guida a un acquirente. Nei guai è finito un.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Castel Volturno, blitz antidroga a Pinetamare: nei guai tre giovani Ucciso a Rogoredo, poliziotti nei guai: l’agente che ha sparato rischia l’omicidio volontario. Ombre sui blitz antidrogaNon fu un conflitto a fuoco, ma un’esecuzione seguita da un maldestro tentativo di inquinare le prove. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: In bici con oltre 150 grammi di hashish: arrestato uno straniero a Santa Cecilia di Eboli; Nascondeva cocaina, hashish, crack e una pistola: arrestato un uomo a Battipaglia. Blitz antidroga all’alba: 28 misure cautelari, coinvolta anche VeronaBlitz antidroga della polizia di Stato, coinvolta anche Verona, 28 le misure cautelari nell'ambito di una complessa operazione. veronaoggi.it Blitz antidroga a Bolzano, 28 misure cautelariDalle prime ore dell’alba la Polizia di Stato ha eseguito 28 misure cautelari a conclusione di una complessa e articolata indagine denominata Daku coordinata dalla Dda di Trento su un’associazione a ... corrieredellacalabria.it Operazione lampo degli artificieri a Eboli: messi in sicurezza tre residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale ritrovati in località Boscariello, via Serracapilli e salita Mirabella facebook