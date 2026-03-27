Blitz di carabinieri e Ispettorato del lavoro | due imprenditori finiscono nei guai

Da casertanews.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un blitz svolto dai Carabinieri e dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, sono stati denunciati due titolari di attività commerciali nel territorio di competenza della Compagnia di Marcianise. Le operazioni hanno coinvolto controlli straordinari mirati alla verifica delle norme sul lavoro e sulla sicurezza. Nessun dettaglio su eventuali reati specifici o altre persone coinvolte è stato reso noto.

Denunciato il 29enne titolare di un’impresa per la vendita di articoli per la casa, e un 37enne di Succivo, titolare di un negozio di abbigliamento Durante i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise su tutto il territorio, i militari, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato due titolari di attività commerciali. L'attività ispettiva è stata eseguita a Orta di Atella, dove i Carabinieri, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato due imprenditori: un 29enne di origine cinese residente a Terzigno, titolare di un’impresa con sede operativa a Crispano attiva nella vendita di articoli per la casa, e un 37enne di Succivo, titolare di un negozio di abbigliamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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