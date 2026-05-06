ASP San Michele bilancio in utile e nuovi progetti sociali | incontro tra Rocca e Libanori

Ieri pomeriggio, presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, si è svolto un incontro tra il Presidente della regione e il Presidente dell’ASP San Michele. Durante l’appuntamento sono stati discussi i risultati finanziari dell’ente, che ha chiuso l’anno in utile, e sono stati presentati alcuni progetti sociali in fase di sviluppo. L’incontro ha visto un confronto diretto tra le parti su diversi temi legati all’attività dell’ASP.

Roma, 6 maggio 2026 – Ieri pomeriggio, presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, si è tenuto un cordiale incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Presidente dell’ASP San Michele Giovanni Libanori. Al centro dell’incontro il rafforzamento dei servizi sociali, i progetti a sostegno delle donne vittime di violenza e le nuove iniziative di coabitazione intergenerazionale. In apertura, il Presidente Giovanni Libanori ha espresso un sentito ringraziamento al Presidente Rocca per il rinnovo del mandato alla guida dell’ASP San Michele, sottolineando la fiducia accordata e l’importanza della continuità amministrativa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Cotral chiude il bilancio 2025 con 11,9 milioni di utile: 117 nuovi bus in un anno San Felice 1893 Banca Popolare, approvato il bilancio 2025. Utile a oltre 3 milioniQuesta mattina, 28 marzo, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci di San Felice 1893 Banca popolare,presso il PalaRound di San Felice sul Panaro. Altri aggiornamenti Si parla di: BCC Toniolo e San Michele, bilancio 2025 approvato: utili in crescita e volumi oltre i 2,3 miliardi. Cosa è successo dopo l’inchiesta Amichetti d’Italia sull’Asp San Michele di Roma?Partiamo dalla fine, Riccardo. No, non si è dimesso nessuno, per ora. Però qualcosa si è messo in moto. E a breve qualcosa potrebbe accadere. Andiamo con ordine, però. E forse è meglio partire ... fanpage.it Il 29 settembre l’Istituto Romano di San Michele celebra la Festa di San Michele ArcangeloLibanori (Presidente ASP San Michele):La tradizione e la spiritualità possono convivere con l’innovazione e le buone pratiche di welfare Roma, 25 settembre 2025 – Una giornata che unisce ... adnkronos.com