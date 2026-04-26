Giuseppe Conte all' Auditorium Santa Chiara | presenterà la sua ' Nuova primavera'

Sabato 2 maggio, presso l'Auditorium Santa Chiara, sarà presente Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio. Originario di Volturara Appula, ha vissuto anche a Candela e San Giovanni Rotondo. In questa occasione presenterà il suo nuovo libro intitolato 'Nuova primavera'. L'evento riguarda la sua visita nella città di Foggia, dove ha deciso di tornare dopo un periodo di assenza.

Sabato 2 maggio Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio originario di Volturara Appula, vissuto prima a Candela e poi a San Giovanni Rotondo, torna a Foggia. L'appuntamento è alle 18.30 presso l'Auditorium Santa Chiara. Non da leader del Movimento 5 Stelle ma da autore del libro ‘Una nuova.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Una nuova primavera": Giuseppe Conte presenta il suo libro a Brindisi ‘Una nuova primavera’, da Schlein a Fratoianni centrosinistra schierato per il libro di Giuseppe Conte(Adnkronos) – Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Roberto Gualtieri, Roberto Fico, Alessandro Onorato, Dario Franceschini, oltre ad alcuni big del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte, parte la macchina del programma: Apriamoci ai non iscritti. Non siamo apparati di partito; 25 aprile, Giuseppe Conte su La Russa: I rigurgiti fascisti ritornano…; Giuseppe Conte super ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie; Giuseppe Conte a Genzano il 24 aprile: all’Anfiteatro Michael Ende la presentazione del libro Una nuova primavera. Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S con l’89,3% dei votiSu 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno preso parte alla consultazione in 59.720, pari al 58,67%. Al quesito: Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione ... tg24.sky.it Giuseppe Conte rieletto Presidente M5s/ Risultati elezione online (senza sfidanti): 89% Sì, affluenza flopConte rieletto Presidente del Movimento 5Stelle con percentuali bulgare, ma era l'unico candidato: i risultati e le prossime sfide del M5s I RISULTATI DEL VOTO M5S ONLINE E IL PLEBISCITO (CON ... ilsussidiario.net Non è una questione di calendario. È una questione di verità. La disputa sulle primarie nel campo largo fa riaffiorare di una frattura finora tenuta sotto traccia. Giuseppe Conte insiste per scegliere subito il candidato premier, trasformando la selezione della lea - facebook.com facebook Nel suo nuovo libro Giuseppe Conte dice che «lavoratrici e lavoratori sottopagati non sono una sparuta minoranza, ma rappresentano il 25% circa del totale degli occupati». È vero Siamo andati a verificare. x.com