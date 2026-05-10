San Fruttuoso | arrestato finto operatore che ruba 30mila euro di monili

Un uomo che si spaccia per operatore ha rubato circa 30 mila euro di monili a una donna nella zona di San Fruttuoso. Secondo quanto riferito, il truffatore è riuscito a convincere la vittima a consegnargli i gioielli, ma è stato arrestato grazie a un dettaglio sulla sua camicia che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine in stazione. La polizia ha quindi portato a termine l’arresto, recuperando parte dei beni sottratti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto il truffatore a convincere la donna a consegnargli i gioielli?. Quale dettaglio sulla camicia del ladro ha permesso l'arresto in stazione?. Perché il finto operatore ha inventato un incidente stradale per giustificare il controllo?. Chi ha aiutato la vittima a bloccare l'aggressore durante la rapina?.? In Breve Fuggitivo intercettato alla stazione di Principe mentre tentava di imbarcarsi per il sud.. Identificazione avvenuta tramite tre bottoni mancanti sulla camicia del trentatreenne.. Recuperati i gioielli per la restituzione alla donna di oltre novant'anni.. Sospettato condotto presso le strutture carcerarie di Marassi dopo l'arresto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Fruttuoso: arrestato finto operatore che ruba 30mila euro di monili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finto maresciallo: ruba 30mila euro, arrestato in fuga su FrecciarossaNel cuore del comune di Monselice, un 23enne è stato fermato mentre tentava di scappare su una Frecciarossa diretta a Bologna, con addosso i gioielli... La truffa del finto carabiniere. Ruba 30mila euro a una famiglia. Fermato a bordo del taxi: arrestatoSi spaccia per carabiniere e sottrae con l’inganno oltre 30mila euro in contanti e numerosi monili in oro a una donna residente a Parma.