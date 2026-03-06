Finto maresciallo | ruba 30mila euro arrestato in fuga su Frecciarossa

Un giovane di 23 anni è stato arrestato nel comune di Monselice mentre cercava di scappare su una Frecciarossa diretta a Bologna. L’uomo, travisato da un’ipotetica uniforme da maresciallo, aveva con sé gioielli e circa 30.000 euro di denaro che aveva sottratto a una donna di 85 anni. L’arresto è avvenuto durante il tentativo di fuga.

Nel cuore del comune di Monselice, un 23enne è stato fermato mentre tentava di scappare su una Frecciarossa diretta a Bologna, con addosso i gioielli e il denaro sottratti a una donna di 85 anni. L'operazione della Squadra Mobile di Rovigo ha portato all'arresto immediato dell'uomo, trovato in possesso dei beni rubati per un valore totale di 30mila euro. L'indagine ha rivelato una truffa sofisticata orchestrata da più soggetti: un complice al telefono si è fatto passare per un maresciallo dei Carabinieri, convincendo l'anziana che era coinvolta in una rapina simulata. Questa inganno ha creato le condizioni perfette affinché il malvivente potesse entrare nella casa e prelevare monili e contanti senza resistenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

