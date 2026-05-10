Sambuca confiscati 500mila euro a fedelissimo di Leo Sutera | restituite polizze vita alla famiglia

A Sambuca, le autorità hanno sequestrato beni per un valore superiore a 500 mila euro appartenenti a un soggetto vicino a Leo Sutera. Tra i beni confiscati ci sono terreni, depositi bancari e una struttura commerciale. La stessa somma è stata restituita alla famiglia, che aveva richiesto il rimborso di alcune polizze vita. Le operazioni rientrano in un'azione di contrasto alle attività illecite.

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