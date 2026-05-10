Sambuca confiscati 500mila euro a fedelissimo di Leo Sutera | restituite polizze vita alla famiglia
A Sambuca, le autorità hanno sequestrato beni per un valore superiore a 500 mila euro appartenenti a un soggetto vicino a Leo Sutera. Tra i beni confiscati ci sono terreni, depositi bancari e una struttura commerciale. La stessa somma è stata restituita alla famiglia, che aveva richiesto il rimborso di alcune polizze vita. Le operazioni rientrano in un'azione di contrasto alle attività illecite.
Passano allo Stato appezzamenti di terreno, depositi bancari e una struttura commerciale per oltre 500mila euro. Revocata invece la confisca di due polizze vita intestate alla moglie e un complesso aziendale dell'impresa individuale appartenente al figlio. Infine annullata la misura di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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