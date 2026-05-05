Addio ai soldi delle polizze vita gli eredi non incassano un euro tra prescrizione e firme illeggibili

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due persone che chiedevano di ricevere i soldi di cinque polizze vita sottoscritte nel 2002. La decisione si basa sul fatto che il termine per reclamare il pagamento si è ormai esaurito, e ci sono dubbi sulla validità delle firme presenti sui documenti. La vicenda riguarda quindi la prescrizione dei diritti e la verifica dell’autenticità delle firme sulle polizze.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di due eredi che chiedevano il pagamento di cinque polizze vita stipulate nel 2002. Secondo i giudici, le quietanze rilasciate dall’agente assicurativo non bastano a dimostrare che i premi siano stati effettivamente pagati alla compagnia. Serve invece.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Soldi, polizze vita e testamenti. Anziano raggirato dalla badante. Condannata una cinquantenne Trattiene i soldi dei clienti e li investe in polizze vita: avvocato perde i beni in CassazioneIl legale è accusato di essersi appropriato di parte dei risarcimenti assicurativi dei suoi assistiti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Addio ai trucchi dei prestanome per non pagare multe e ammende, arriva il protocollo che segue i soldi come per i boss; I minerali critici sottratti alle rinnovabili per fare la guerra; Addio pensione? La visione radicale di Musk; Ferie non godute: stop ai pagamenti se il licenziamento è colpa tua. Con l'addio a Sora finisce l'era dell'AI divertenteOpenAI non è più una startup e l'AI è chiamata a diventare una macchina da soldi, non a divertire: cosa dice davvero l'addio a Sora. Con una mossa a sorpresa, OpenAI ha deciso di chiudere il progetto ... punto-informatico.it : ’ https://veratv.it/articoli/id-81700/alba-adriatica-in-lutto-per-giancarlo-bucci--addio- - facebook.com facebook #Napoli, previsto l’incontro tra Aurelio #DeLaurentis e Antonio #Conte dopo l’aritmetica qualificazione in #ChampionsLeague, per il momento non filtra nessun segnale di addio, l’allenatore italiano potrebbe addirittura rinnovare a sorpresa il contratto con il x.com