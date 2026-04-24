Dagli assalti sulla Statale 16 al tesoro di famiglia | confiscati beni per un milione di euro a un 47enne

Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha subito la confisca di beni per un valore di circa un milione di euro. Tra le proprietà sequestrate ci sono ville e terreni. La misura è stata adottata in via definitiva e riguarda un’area lungo la Statale 16. L’imprenditore ha precedenti penali e il provvedimento si inserisce in un’operazione di contrasto alle attività illecite.

Ville e terreni per un valore complessivo di circa un milione di euro confiscati in via definitiva all’imprenditore Carmine Fratepietro, 47 anni, pluripregiudicato.Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari su decreto della Corte d’Appello (terza sezione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate GdF Caserta, confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’In accoglimento di istanza formulata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Corte di Appello di Napoli –... Beni per 1 milione di euro confiscati a Francesco Schiavone, i dettagli sul patrimonio sottratto a “Sandokan”Sono stati confiscati 4 terreni agricoli confiscati, per un valore di oltre 1 milione di euro, in seguito all’ordinanza emessa dalla Corte di Appello... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Dagli assalti sulla Statale 16 al tesoro di famiglia: confiscati beni per un milione di euro a un 47enne; Assalto da film a portavalori: si tatua la scena del crimine sulla schiena e viene anche premiato - FoggiaToday; Trasporto valori: ci mancava un tatuaggio a celebrare gli assalti; Confiscati ville e terreni comprati con i soldi degli assalti ai portavalori. Il video. L'aggiornamento 12.0.5 è ORA DISPONIBILE! Dall’immergersi nelle acque di Zul’Aman all’esplorazione dei Siti Rituali e a difendere Lunargenta dagli Assalti del Vuoto: tu da dove inizi - facebook.com facebook Sgominata la banda degli assalti ai portavalori x.com