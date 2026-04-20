Il finale della Coppa Italia potrebbe spostarsi da Roma a causa di problemi di sicurezza. Il Consiglio di Lega sta considerando due opzioni, Reggio Emilia e Parma, per trovare una sede più sicura e prevenire eventuali scontri tra tifosi. La decisione definitiva dovrebbe essere presa a breve, mentre si valutano attentamente le condizioni logistiche e di sicurezza delle due città.

di Lorenzo Vezzaro Finale Coppa Italia: il Consiglio di Lega valuta Reggio Emilia o Parma per evitare scontri ed emergenze sicurezza. La Coppa Italia si prepara a vivere i suoi momenti più caldi. Tra domani e mercoledì, il tabellone delineerà ufficialmente le due formazioni che si scontreranno per alzare al cielo il trofeo il prossimo 13 maggio. Se da un lato l’attenzione è rivolta alla sfida tra Inter e Como e al confronto tra Atalanta e Lazio, nelle sedi istituzionali si riflette seriamente sulla sede della partita secca, mettendo in discussione la storica cornice della Capitale. Il nodo ordine pubblico e l’incognita dell’Olimpico. Sul tavolo dei vertici dirigenziali pesa una questione organizzativa di primaria importanza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Finale Coppa Italia, l’Olimpico non è più scontato, si valuta il cambio sede

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